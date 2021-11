Forza Horizon 5, tutti pazzi per il brano iniziale: i fan chiedono la versione estesa

È trascorso quasi un mese dal lancio di lancio di Forza Horizon 5, eppure in rete continua a crescere il fronte degli appassionati che, sui social e dalle pagine dei forum videoludici più frequentati, esortano Playground Games a pubblicare la versione estesa del brano che accompagna il Menù iniziale del kolossal racing.

L'amore incondizionato dei fan di Forza Horizon 5 per il brano strumentale della sequenza introduttiva si riflette nelle numerose iniziative che stanno avvenendo sui social e sui portali videoludici più popolari. Su YouTube, ad esempio, le registrazioni dell'introduzione vantano complessivamente centinaia di migliaia di visualizzazioni e delle speciali "versioni ASMR" della durata di un'ora, anch'esse riuscite a calamitare le attenzioni di tantissimi appassionati.

Basta scorrere lo storico dei commenti a margine di ciascun video per rendersi conto del fenomeno social che sta correndo sottotraccia online e che sta coinvolgendo i patiti di FH5. C'è persino chi si è spinto a impartire delle lezioni di chitarra e chi ammette di aver rinunciato al Quick Resume pur di riavviare ogni volta il menù iniziale!

Parallelamente ai "video loop in stile ASMR" e alle registrazioni della sequenza introduttiva, assistiamo anche all'apertura costante di topic su Reddit e ResetEra da parte di chi, accodandosi ai fan su YouTube e sui social, esorta Playground a pubblicare la versione estesa del brano in questione all'interno di una delle stazioni radio di Forza Horizon 5 o su portali come Spotify, in modo tale da poter tributare gli onori del caso al suo autore.

Fateci sapere con un commento se anche voi siete rimasti colpiti dal brano introduttivo dell'ultima esclusiva Microsoft. In attesa di scoprire che cosa ne pensate al riguardo, vi lasciamo al nostro speciale sull'incredibile modalità Foto di Forza Horizon 5 a cura di Davide di Tria.