Forza Horizon 5 su PC: caricamento infinito? Ecco le possibili soluzioni prima del fix

Ormai è chiaro a tutti: Forza Horizon 5 è un gioco monumentale. Grafica, effetti, illuminazione, tutto sembra essere in perfetta armonia d'insieme ma, come avrete avuto modo di leggere su queste pagine, non è tutto oro quel che luccica.

Allo scoccare della mezzanotte del 9 novembre 2021, tantissimi utenti si sono riversati nel nuovo mondo aperto di Forza Horizon 5 approfittando della sua presenza nel catalogo Xbox Game Pass, sia su Console che su PC Windows.

Al netto delle ottime prestazioni sfoderate sulle configurazioni più recenti, come mostrato anche nella nostra analisi tecnica di Forza Horizon 5 su PC, un buon numero di giocatori sembra aver manifestato la presenza di bug più o meno ricorrenti e ripetibili.

Tra questi, uno dei più invasivi è quello del "caricamento infinito", che comporta il blocco totale del gioco sulla schermata di caricamento dopo aver selezionato "Continua". Ebbene, potrebbe esserci una soluzione. O meglio, un workaround.

Il più efficace richiede però un hardware dedicato, per l'esattezza un mouse. L'abbiamo scoperto per caso, avendo un mouse con tasti configurabili e uno di questi impostato sul comando "Mostra Desktop". Premendolo ripetutamente durante il caricamento infinito, la rotella all'improvviso ha ricominciato a girare. Continuando a premere fino al definitivo cambio di schermata, la partita dovrebbe finalmente avviarsi.

Alcuni utenti sul web segnalano anche la possibilità che il problema possa essere aggirato cambiando ripetutamente schermata tramite il comando Alt+F4 fino al completo sblocco della situazione. Altri ancora, invece, con il singolo tasto "Windows" su tastiera.

Insomma, se volete continuare a giocare all'arcade del momento, questa potrebbe essere la soluzione, in attesa di un aggiornamento che vada a correggere quanti più errori possibile. Se avete riscontrato problemi diversi da questo, segnaliamo la nostra guida alla risoluzione del crash di avvio di Forza Horizon 5.