Forza Horizon 5: la Photo Mode potrebbe essere un gioco nextgen a se stante?

Un messaggio condiviso sui social da Microsoft ipotizza lo sviluppo di una versione a se stante della Photo Mode di Forza Horizon 4. Che sia un primo indizio della strada tracciata da Playground Games per lo sviluppo del progetto nextgen di Forza Horizon 5 su PC e Xbox Series X?

I gestori del canale Twitter ufficiale di Xbox Game Pass per PC stanno infatti alimentando la curiosità degli appassionati con un messaggio, accompagnato da quattro splendide immagini di Forza Horizon 4, in cui si fa presente ai fan che "la Photo Mode di Forza Horizons 4 potrebbe essere un gioco a se stante".

L'apparentemente innocuo elogio alla modalità fotografica di FH4 compiuto dai curatori dei social della divisione Xbox di Microsoft ha offerto il fianco alle ipotesi sullo sviluppo di un simile progetto da parte di Playground Games o di un'altra sussidiaria degli Xbox Game Studios. Nel volgere il proprio sguardo alla nextgen con il sequel Forza Horizon 5, c'è persino chi si è spinto a sognare il futuro approdo di un ForzaVista Simulator su Xbox Series X e PC, specie considerando l'importanza che questo genere di esperienze ricopre da anni nella serie di Forza Motorsport e nell'epopea spin-off a mondo aperto di Horizon.

Pur trattandosi di semplici speculazioni, è interessante notare la reazione suscitata nei fan dal messaggio condiviso dai team social della casa di Redmond. Per rimanere in tema di nextgen, ricordiamo inoltre che alla fine del 2019 Playground Games ha assunto un ex Rockstar per Forza Horizon 5.