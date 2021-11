Forza Horizon 5: un pilota di F1, delle pignatte e tanta voglia di stupire nel nuovo spot

Dopo aver scomodato la cantautrice Karol G e l'attore Cristo Fernandez nello spot di lancio di Forza Horizon 5, il marketing Microsoft guarda in direzione della Formula Uno per chiedere al pilota Sergio Perez di sfrecciare nel deserto messicano in un video promozionale ad alto contenuto di ottani... e di pignatte!

La nuova iniziativa lanciata dal Team Xbox celebra l'avvenuta commercializzazione del kolossal racing di Playground Games e la sua disponibilità nel catalogo dei titoli fruibili "gratis" dagli abbonati a Xbox Game Pass.

Nello spot, Sergio Perez corre a bordo di una Honda Civic Type R per disegnare sulla sabbia del deserto dell'entroterra messicano una pista ispirata ad un "mostro sacro" della cultura messicana, le pignatte.

Il circuito tracciato dal pilota della Formula Uno viene riproposto ingame come parte di un evento a cui partecipare nelle sfide Super7, delle attività accessibili nell'enorme mappa open world di Forza Horizon 5 con una lista sempre aggiornata di prove realizzate dalla community.

Date perciò un'occhiata al nuovo filmato promozionale confezionato da Microsoft e diteci che cosa ne pensate al riguardo, ma prima vi consigliamo di leggere il nostro ultimo speciale sul'incredibile modalità Foto di Forza Horizon 5 a firma dell'esperto fotografo Davide di Tria.