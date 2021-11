Forza Horizon 5: in pista con il Team Fordzilla sabato 13 e domenica 14 novembre

Un weekend sulle polverose strade del Messico in compagnia di Forza Horizon 5 e del team Fordzilla, ecco due appuntamenti da non perdere questo fine settimana sul canale Twitch di Everyeye.it dalle 16:00 alle 18:00. Siete pronti per scendere in pista?

Sabato 13 e domenica 14 novembre Marco Mottura ospiterà il team Fordzilla per due appuntamenti speciali con quello che è di fatto il gioco di corse più interessante del momento, Forza Horizon 5 di Playground Games, disponibile ora su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, anche su Game Pass sin dal lancio.

In diretta con il nostro Marco ci sarà Manuel Licata, driver del team Fordzilla, durante la live interverranno anche Kurolily (Capitano del team Fordzilla) e Kevin Scullari (pilota in forze nella scuderia Fordzilla) dalla Milan Games Week per darci i loro commenti a caldo dalla fiera milanese.



Appuntamento quindi sul canale Twitch di Everyeye.it dalle 16:00 di sabato 13 e domenica 14 novembre per un pomeriggio in compagnia del team Fordzilla, conosceremo meglio i piloti della squadra e approfondiremo le attività del team di proprietà di Ford con due live a tema Forza Horizon 5, il racing game di Microsoft che tanto successo ha riscosso dal lancio avvenuto il 9 novembre scorso.