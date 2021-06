Forza Horizon 5: Playground illustra le enormi potenzialità di EventLab, l'editor di sfide

Il Direttore Creativo di Playground Games, Mike Brown, coglie l'opportunità offertagli dall'intervista a Eurogamer.net per soffermarsi sulle enormi potenzialità degli strumenti creativi che saranno offerti ai giocatori di Forza Horizon 5 tramite il sistema EventLab.

Intravisto nei frangenti finali del primo gameplay trailer di Forza Horizon 5, il modulo EventLab consentirà agli appassionati di creare le proprie attività ingame con regole personalizzate e di condividerle con tutti gli utenti online.

Rispetto all'analogo sistema proposto come contenuto post-lancio di Forza Horizon 4, l'EventLab di Forza Horizon 5 promette di essere sensibilmente più evoluto, come specificato dallo stesso Brown dichiarando che "in realtà il sistema EventLab deriva dai nostri strumenti di programmazione interni. Abbiamo dovuto riprendere quei tool, pensati originariamente per lo sviluppo del gioco, e renderli adatti alla fruizione di tutti i nostri giocatori".

L'esponente di Playground entra poi nel merito delle funzionalità del modulo EventLab sottolineando come "si tratta di un sistema basato su regole e parametri da impostare, tutto ciò che vedrete a schermo sarà il risultato dei parametri impostati. Nel video dell'E3, ad esempio, abbiamo mostrato come basti configurare un semplice parametro per fare sì che i birilli aggiungano 5.000 punti allo score dei giocatori. Ma si potrà agire anche sui singoli aspetti del gameplay, come le regole sulla pesantezza della propria auto o sulla gravità della mappa".

Brown spiega infine che Playground si premurerà di promuovere le sfide fan made più interessanti attraverso una specifica bacheca di attività ad accesso veloce tramite le playlist delle sfide da svolgere nell'Horizon Festival del Messico.

Sempre nel corso dell'intervista, il direttore creativo di Playground Games ha poi approfondito gli aspetti legati alle Spedizioni e alle modalità di Forza Horizon 5.