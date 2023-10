Forza Horizon 5, Playground va ad incredibili velocità: raggiunti i 34 milioni di utenti

Meno di due mesi fa, Forza Horizon 5 sfrecciava verso il nuovo record di oltre 32 milioni di giocatori, ma Playground Games va ad altissime velocità e non può essere fermata: Forza Horizon 5 ha raggiunto e superato i 34 milioni di utenti, facenti parte dell'adrenalinico mondo dell'ultimo progetto di una delle saghe automobilistiche più popolari.

La notizia è giunta tramite un post dell'utente Snap Blast PLAY via Twitter/X, nel quale afferma: "Forza Horizon 5 su Xbox Series X/S, 34 milioni di giocatori e oltre!". In allegato al contenuto in questione, inoltre, è possibile intravedere l'elemento in-game da cui si può evincere il numero di utenti totali che hanno premuto il piede sull'acceleratore verso questa vastissima avventura in tempo reale. I risultati sono incredibili, dimostrando come il gioco stia capitalizzando un elevatissimo successo anche a fronte della sua pubblicazione avvenuta ben due anni fa.

I numeri parlano chiaro: ben 34,057,253 hanno giocato a Forza Horizon 5, dimostrando come l'esclusiva della line-up Microsoft sia viva e vegeta. Tra il Super Speed Car Pack che sfreccia a tutta velocità su Forza Horizon 5, la nuova ondata di contenuti per il mese di ottobre e quant'altro, Playground Games ha riscosso un grande successo con il suo progetto. State ancora giocando a Forza Horizon 5?