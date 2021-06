Forza Horizon 5: Playground svela 'la cosa più bella' del nuovo meteo dinamico

Attraverso i profili social di Playground Games, i ragazzi della sussidiaria inglese degli Xbox Game Studios solleticano la curiosità dei propri fan svelando "la cosa più bella" del nuovo meteo dinamico di Forza Horizon 5.

Consapevoli delle enormi aspettative alimentate dal gameplay reveal di Forza Horizon 5 mostrato in chiusura dell'Xbox & Bethesda Showcase dell'E3 2021, il team di Playground Games descrive così una delle innovazioni grafiche e di gameplay più importanti del loro kolossal arcade racing.

Stando a quanto spiegato dagli autori britannici, "la cosa più bella del meteo dinamico di Forza Horizon 5 è che sarà 'localizzato'. Ciò significa che potresti veder comparire una tempesta di sabbia a un'estremità della mappa, una tempesta tropicale all'estremità opposta e un sole cocente al centro".

Diversamente da quanto sperimentato nel fittizio Regno Unito di Forza Horizon 4, quindi, nel Messico digitale di FH5 assisteremo a eventi climatici che avverranno in contemporanea nelle diverse regioni dello scenario open world: il messaggio condiviso da Playground non chiarisce, però, se i giocatori potranno servirsi della mappa delle attività da completare per visualizzare a schermo le tempeste o gli altri eventi climatici in atto.

In attesa di scoprirlo, vi rimandiamo al nostro speciale sulle corse mozzafiato di Forza Horizon 5 e vi ricordiamo che l'arcade racing a mondo aperto di Microsoft sarà disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S dal 9 novembre, "gratis" dal lancio anche su Xbox Game Pass.