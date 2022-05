Forza Horizon 5 in portatile: Steam Deck vs Xbox One e Series X|S nel video confronto

Tra gli oltre 2.000 giochi verificati per Steam Deck, al momento non trova ancora spazio Forza Horizon 5, che tuttavia può comunque essere fruito sulla console ibrida di Valve.

In attesa degli eventuali miglioramenti che potrebbero giungere di conseguenza nei prossimi mesi, il noto content creator El Analista de Bits ha dedicato un interessante video confronto al racing game Microsoft. Con il filmato che trovate in apertura a questa news, in particolare, l'appassionato ha paragonato le performance di Forza Horizon 5 su Steam Deck a quanto offerto dal titolo su Xbox One e Xbox Series X|S.



Non ufficialmente adattato all'hardware Valve, per il momento il nuovo Forza Horizon non supporta il rapporto 16:10 di Steam Deck e offre una risoluzione nativa a 720p, con FSR. Con le impostazioni grafiche al proprio massimo, il gioco propone un frame rate a 35 fps, ma con diversi cali di fluidità che portano l'esperienza al di sotto della soglia dei 30 fps. Impostando le specifiche su valori meno esigenti - simili ad esempio a quanto proposto su Xbox One - Forza Horizon 5 mantiene i 60 fps su Steam Deck, anche se con alcuni fenomeni di stuttering. Sulla console ibrida, i tempi di caricamento si presentano più rapidi che su Xbox One, ma più lenti di quanto visto su Xbox Series X|S.



Con la nuova Series 7, lo ricordiamo, Forza Horizon 5 ha fatto il pieno di Ferrari.