Forza Horizon 5, parte il preload su PC e Xbox: pesa più di 100GB

Dopo aver annunciato di aver raggiunto la fase Gold, i ragazzi di Playground Games confermano la disponibilità del preload di Forza Horizon 5, il promettente racing game che ci porterà tra le soleggiate strade del Messico.

Tutti coloro che hanno già effettuato il pre-order di Forza Horizon 5, che si tratti della Standard, Deluxe o Premium Edition, possono dunque scaricare completamente i dati di gioco e farsi trovare pronti in vista del lancio fissato al 9 novembre. La casa di sviluppo britannica ha contestualmente specificato il peso di download per ognuna delle piattaforme sulle quali il titolo si appresta ad arrivare:

Xbox Series X|S: 103 GB

Xbox One: 116 GB

Windows: 103 GB

Steam: 103 GB (preload non ancora disponibile)

Come avrete osservato, si tratta di un quantitativo di dati piuttosto impegnativo, che potrebbe creare qualche problema a chi non dispone di una connessione ad Internet ideale. Il consiglio è quindi di giocare in anticipo ed approfittare del preload disponibile già da oggi. Come specificato da Playground Games, le versioni Xbox Series X|S pesano meno dell'edizione Xbox One grazie all'SSD ultraveloce delle console next-gen, che ha reso possibile ridurre il file di installazione ottimizzando gli asset per lo streaming a larghezza di banda maggiore.

