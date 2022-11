Forza Horizon 5 Premium Edition a meno di un euro: Microsoft annulla tutti gli acquisti

Di recente è accaduto qualcosa di davvero bizzarro sul Microsoft Store, dal momento che il negozio digitale del colosso di Redmond ha venduto a meno di un euro la versione completa di Forza Horizon 5. Sembrerebbe però che il 'problema', durato solo una manciata di ore, non permetterà a chi ne ha approfittato di tenere il prodotto in libreria.

Stando alle ultime segnalazioni dei giocatori, purtroppo Microsoft ha deciso di annullare tutte le transazioni che riguardano sia il quinto capitolo della serie che Forza Horizon 4 Premium Edition, entrambe vendute per errore a circa 70 centesimi di dollaro. Se anche voi avete acquistato il gioco, quindi, controllate le mail per scoprire se avete già ricevuto il rimborso dell'acquisto.

Si tratta di un provvedimento inaspettato, visto che in casi come questi capita spesso che le aziende non rimuovano i prodotti dagli account e si limitino a correre ai ripari sistemando il prezzo sullo store, così che nessun altro possa approfittarne. In ogni caso è possibile acquistare entrambi i prodotti in forte sconto grazie alle promozioni del Black Friday, durante le quali le Premium Edition di Forza Horizon 4 e Forza Horizon 5 al 60%.

Sapevate che Forza Horizon 5 ha accolto DLSS, FSR e Ray Tracing su PC?