Forza Horizon 5 pronto al debutto: il racing game di Microsoft è in fase Gold

Fra i titoli maggiormente attesi dai possessori di PC Windows e console Xbox per la fine del 2021, è impossibile non citare Forza Horizon 5. Il promettente racing game è ora entrato in fase Gold, come annunciato in via ufficiale da Alan Walsh, Communications Specialist per il franchise di Forza.

Si tratta della notizia migliore che i giocatori ansiosi di provare il titolo potessero ricevere. Il team di sviluppo conferma in questo modo di aver ultimato lo sviluppo del gioco, e che da questo in momento in poi si passerà alle fasi di stampa e distribuzione. Walsh ha voluto inoltre congratularsi con gli sviluppatori britannici ed esprimere la sua gioia per questo nuovo importante traguardo:

"Mi sento così incredibilmente onorato di condividere queste parole a nome di tutti coloro che hanno lavorato a Forza Horizon 5: siamo entrati in fase Gold! Non vedo l'ora che tutti voi possiate provare il gioco nel mentre continuiamo a prepararci in vista del lancio".



Ricordiamo ai lettori che Forza Horizon 5 farà il suo debutto su PC Windows, Xbox Series X|S e Xbox One il 9 novembre. Nel corso di una nuova diretta, gli sviluppatori hanno rivelato le stazioni radio e la tracklist del gioco. Nell'attesa di mettervi al volante e sfrecciare tra le strade del Messico, vi consigliamo di consultare la nostra Anteprima di Forza Horizon 5.