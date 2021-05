Forza Horizon 5 pronto a sfrecciare in Messico: Jeff Grubb ne è certo

L'ultimo mese ha visto intensificarsi ad un ritmo incalzante i rumor e le indiscrezioni legate alle attività di Playground Games, con una variegata selezione di insider che suggeriscono l'arrivo di un Forza Horizon 5 nel corso del 2021.

Ma non solo l'universo delle speculazioni videoludiche si sta concentrando sulla possibile finestra di lancio del racing game, ma anche sulla sua ambientazione. In particolare, molteplici insider hanno di recente scommesso sulla scelta di Microsoft di dedicarsi all'esplorazione dell'America Centrale, con un Forza Horizon 5 ambientato in Messico.

Tra i volti noti al grande pubblico pronti a confermare tale indiscrezione, troviamo in particolare Jeff Grubb, editor presso la redazione di Venture Beat. Intervenuto di recente come ospite presso l'ultimo episodio del format "Iron Lords Podcast", l'insider e giornalista di settore ha infatti ribadito senza mezzi termini di essere certo del fatto che Forza Horizon 5 parlerà spagnolo. L'esclusiva Microsoft si preparerebbe dunque a sfrecciare tra gli scenari e i panorami del Messico, per una nuova avventura esplorativa su 4 ruote.



Al momento, lo ricordiamo, l'informazione non è in alcun modo confermata: pur in circolo ormai da diverse settimane, non ha infatti trovato riscontro in alcun annuncio ufficiale da parte degli sviluppatori di casa Playground Games.