Forza Horizon 5 quando esce e dove sarà ambientato?

Forza Horizon 5 è divenuto realtà durante l'Xbox & Bethesda Showcase dell'E3 2021. Il nuovo episodio dell'amata serie racing di Playground Games ha stupito tutti grazie a un comparto tecnico mozzafiato e il tipico gameplay esplosivo che da sempre la caratterizza.

Sappiamo anche quando esce Forza Horizon 5 e dove sarà ambientato? Abbiamo la risposta anche ad entrambi i quesiti: il gioco arriverà il 9 novembre 2021 su PC, Xbox Series X/S e Xbox One, e sin dal day one sarà disponibile sull'Xbox Game Pass. Per quanto riguarda l'ambientazione, le auto del nuovo Forza Horizon sfrecceranno velocissime attraverso le strade del Messico, esattamente come anticipato nelle scorse settimane da alcuni rumors che confermavano l'esistenza della produzione ora ufficialmente realtà.



Gli scenari di gioco appaiono incredibilmente realistici e curati in ogni dettaglio, segnando un ulteriore passo avanti rispetto al già impressionante Forza Horizon 4 uscito originariamente nel 2018 su Xbox One e PC, e ottimizzato per Series X/S nel 2020 in concomitanza con il debutto della console.

Se volete approfondire ulteriormente le vostre conoscenze del già attesissimo racing game, eccovi il trailer di annuncio di Forza Horizon 5. Infine, eccovi di seguito tutte le informazioni sulle versioni Standard, Deluxe e Premium Edition di Forza Horizon 5.