Forza Horizon 5 quando esce su Xbox Series X e PC?

Quando esce Forza Horizon 5? La presentazione del gioco alla Gamescom ha riportato l'attenzione sul racing game di Playground Games, team al lavoro anche sul nuovo Fable, reboot della celebre serie ideata da Lionhead nei primi anni 2000.

Forza Horizon 5 esce il 9 novembre 2021 su PC, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X e Xbox Series X/S, disponibile in formato fisico e digitale su Xbox Store e sin dal lancio anche su Game Pass, questo vuol dire che tutti gli abbonati potranno dunque scaricare gratis il gioco al day one, senza costi aggiuntivi. Trattandosi di una esclusiva Xbox Game Studios, FH5 non uscirà su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5, a differenza di quanto accaduto ad esempio con il recente Psychonauts 2, disponibile anche sulle console PlayStation.

Lo stesso giorno arriverà anche il controller Xbox di Forza Horizon 5, un joypad in edizione limitata con scocca gialla trasparente impreziosita da dettagli in rosa shock e azzurro, una colorazione decisamente eclettica e vistosa, che rispecchia lo stile estetico ed i costumi del Messico, paese che fa da sfondo alle velocissime corse del nuovo Forza Horizon.

Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra anteprima di Forza Horizon 5, in occasione della Gamescom abbiamo potuto vedere il nuovo racing di Playground in azione.