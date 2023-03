Forza Horizon 5 verso Rally Adventure: DLSS 3,Radio Epitaph e tante novità con l'Update 19

In vista dell'imminente lancio dell'espansione Rally Adventure di Forza Horizon 5, Playground Games pubblica un nuovo aggiornamento gratuito che porta in dote un mare di migliorie, ottimizzazioni e contenuti inediti nel capolavoro arcade racing di Microsoft.

Disponibile da oggi martedì 28 marzo su PC, Xbox One e Xbox Series X|S, l'Update 19 di Forza Horizon 5 introduce il sistema di Lancio Assistito per tutte le auto, dei setting aggiuntivi per la sensibilità dello sterzo su console Xbox, tantissimi oggetti a tema Rally e Neon da utilizzare nell'editor EventLab e quattro veicoli speciali da sbloccare completando l'ultima playlist stagionale. Ma non è tutto.

L'aggiornamento gratuito che precede Rally Adventure aggiunge il supporto a NVIDIA Reflex e DLSS 3 su PC e porta in dote decine di customizzazioni inedite per le auto da rally di Forza Horizon 5, numerose elaborazioni per i veicoli fuoristrada e tutti i brani di Radio Epitaph. Eccovi la playlist completa della nuova stazione radio:

The Ghost Inside –“Aftermath”

pts! –“bittersweet teeth”

Alkaline Trio –“Blackbird”

Mannequin P –“Control”

“Feel Something” (feat. Derek Sanders) performed by Magnolia Park

Joyce Manor –“GottaLet It Go”

The Linda Lindas–“Growing Up”The Linda Lindas–“Oh!”

THICK –“Happiness”

The Offspring –“It’ll Be A Long Time”

Pennywise –“Land Of The Free?”

Chad Tepper –“Never Moving On”

Bad Religion –“New Dark Ages”

Early Eyes –“Revel Berry”

Architects –“when we were young”

L'espansione Rally Adventure di Forza Horizon 5 sarà disponibile da domani, mercoledì 29 marzo, su PC e console Xbox. Nel caso ve la foste persa, qui potete ammirare la mappa completa di Forza Horizon 5 Rally Adventure.