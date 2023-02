Forza Horizon 5 Rally Adventure: le meraviglie di Sierra Nueva nelle immagini 4K

Contestualmente all'annuncio ufficiale di Forza Horizon 5 Rally Adventure, i ragazzi di Playground Games hanno mostrato le ambientazioni della seconda espansione del kolossal racing di Microsoft in una serie di immagini 4K.

Gli scatti in alta risoluzione condivisi dalla sussidiaria britannica degli Xbox Game Studios riflettono il lavoro svolto dagli artisti digitali di Playground per ampliare ulteriormente il già enorme perimetro ludico e contenutistico di Forza Horizon 5.

Il secondo DLC "maggiore" dell'esclusiva Microsoft ci porterà a Sierra Nueva, un'ambientazione inedita con decine di chilometri di strade da percorrere piene di curve imprevedibili e pendenze ripide, sullo sfondo di uno scenario desertico caratterizzato da piste sabbiose deformabili e panorami mozzafiato.

La nuova location di FH5 sarà suddivisa in diversi biomi e regioni, tra cui la città di Pueblo Artza, un'enorme cava abbandonata perfetta per le gare Gymkhana, dune di sabbia, sterminate praterie, colline verdi e foreste di palme completamente distruttibili. I giocatori avranno inoltre accesso a una nuova Campagna interamente dedicate alle gare Rally, con dieci auto 'speciali' da personalizzare ed elaborare per competere su sterrato, sabbia e asfalto, con il maggior numero di eventi mai proposto da Playground in qualsiasi espansione della serie di Horizon.

Non mancheranno poi i brani di una colonna sonora punk da ascoltare sintonizzandosi sulla Radio Epitaph: le canzoni dell'espansione verranno aggiunte al gioco 'base' a partire dal 29 marzo, contestualmente alla commercializzazione di Rally Adventure su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.