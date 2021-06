Forza Horizon 5 è realtà: tra Messico e fotorealismo, tutti i dettagli in video!

Dopo diverse settimane di rumor e indiscrezioni, la conferenza congiunta Xbox e Bethesda ha finalmente presentato ufficialmente la line-up di produzioni in arrivo nel prossimo futuro su PC, Xbox One e Xbox Series X|S.

Tra gli annunci confermati sul palco dell'E3 2021, ha fatto il proprio debutto anche il nuovo capitolo della serie racing di casa Playground Games. Il team parte degli Xbox Game Studios ha infatti alzato il sipario su Forza Horizon 5, nuova iterazione dell'IP che condurrà i giocatori a calcare le strade del Messico. A sorpresa, la software house ha inoltre confermato che l'America Centrale attenderà gli aspiranti piloti già a partire dalla fine dell'anno, con il debutto dell'esclusiva Microsoft fissato a calendario per il prossimo 9 novembre 2021.



In attesa si potersi porre al volante dei bolidi del titolo, la Redazione ha raccolto tutte le informazioni al momento disponibili su caratteristiche di Forza Horizon 5, oltre che su l'ambientazione e il gameplay della produzione verdecrociata. Per avere un quadro completo del racing game a marchio Microsoft, vi invitiamo dunque a visionare la video anteprima dedicata del gioco PlayGround Games. Come sempre, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!