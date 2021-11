Forza Horizon 5, rincorrendo la Potato Mode: ecco come gira a dettagli ultra-bassi

Mentre la scena dei modder si spende per sbloccare il Ray Tracing di Forza Horizon 5 ingame e nelle Foto, diversi youtuber si stanno cimentando nella "rincorsa alla Potato Mode" per scoprire come se la cava il poderoso comparto grafico del kolossal racing di Playground su un PC di fascia bassa.

I creatori di contenuti che hanno deciso di partecipare a questa singolare sfida a distanza stanno prendendo spunto dalle specifiche PC di Forza Horizon 5 per "grattare il fondo" dei preset grafici e capire, così facendo, quale sia l'esperienza visiva offerta dal titolo su computer da gaming ormai datati o, comunque, poco performanti.

Scorrendo l'elenco dei video più popolari degli youtuber che si stanno cimentando in questa "ricerca della Potato Mode" di FH5, bastano davvero pochi secondi per accorgersi delle numerose funzionalità grafiche a cui bisogna rinunciare pur di ottenere un framerate accettabile su PC low-end.

Impostando tutti i parametri al loro livello più basso, l'esplorazione dell'enorme mappa del Messico di Forza Horizon 5 richiede pesanti compromessi, dall'assenza quasi totale delle ombre e dei riflessi alla netta riduzione della qualità della vegetazione, per tacere della mancanza degli effetti di post-processing che, su PC come su console Xbox, contribuiscono a restituire un appagante senso di velocità a prescindere dal framerate del preset grafico selezionato. La grande scalabilità dell'engine di Turn10 e Playground, se non altro, offre un ampio margine di manovra per chi desidera tarare l'esperienza visiva per farla aderire ai requisiti della propria configurazione PC.

Con la crescente popolarità del titolo, testimoniata dai 6 milioni di giocatori di Forza Horizon 5 raggiunti nella sola settimana di lancio, siamo certi che la gara per la ricerca della perfetta "Potato Mode" proseguirà ancora a lungo e non tarderà a regalarci ulteriori sorprese. Nel frattempo, vi lasciamo alla nostra recensione di Forza Horizon 5.