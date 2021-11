Forza Horizon 5 risplende nel video gameplay in 8K: la grafica del racing game

Le ottime impressioni sul comparto tecnico di Forza Horizon 5 trovano nuova conferma con la pubblicazione di un interessante video gameplay dedicato alla nuova esclusiva Microsoft.

Grazie all'accesso anticipato proposto dalla Premium Edition, parte della community di appassionati di racing game sono già in viaggio tra le lande del Messico di Playground Games. Tra questi ultimi, troviamo anche il content creator attivo su YouTube come Digital Dreams, che ha avuto modo di condividere con il pubblico un estratto di gioco in risoluzione 8K. Registrato dalla versione PC di Forza Horizon 5, su di un hardware alimentato da una GPU NVIDIA GeForce RTX 3090, il filmato mostra la potenza grafica dell'avventura su quattro ruote.

Con il Day One fissato al prossimo martedì 9 novembre 2021, ricordiamo che Forza Horizon 5 approderà sin da subito non solo su PC, Xbox One e Xbox Series X|S, ma anche all'interno del catalogo di Xbox Game Pass. Tra le grandi esclusive a firma Xbox Game Studios in programma per quest'anno, il racing game anticipa di circa un mese il lancio dell'altrettanto atteso Halo: Infinite. Per tutti i dettagli sulle vette di genere raggiunte dal titolo, vi invitiamo alla lettura della recensione di Forza Horizon 5, redatta dal nostro Giuseppe Carrabba.