Forza Horizon 5 scalda i motori: data, orario di lancio, peso su PC, Xbox One e Series X|S

Con già più di un milione di giocatori in Early Access su Forza Horizon 5, siamo ormai alla vigilia del debutto ufficiale dell'ottimo racing game di casa Microsoft. Ecco dunque tutte le informazioni essenziali in vista del Day One.

Come noto, i giocatori che hanno acquistato la Premium Edition di Forza Horizon 5 hanno potuto iniziare ad esplorare il Messico già lo scorso 5 novembre 2021. Tuttavia, la data di lancio ufficiale del titolo è fissata per la giornata di domani, martedì 9 novembre. L'attesa per poter sfrecciare sulle quattro ruote è dunque ormai quasi terminata, tanto più che Forza Horizon 5 diverrà disponibile già dalla mezzanotte, sia su PC sia su console Xbox.

Con il preload di Forza Horizon 5 già disponibile, è importante farsi trovare con il giusto spazio in memoria a disposizione. I requisiti in tal senso variano a seconda della piattaforma di gioco selezionata. Di seguito, tutti i dettagli:

Xbox Series X : 103 GB;

: 103 GB; Xbox Series S : 103 GB;

: 103 GB; Xbox One : 116 GB;

: 116 GB; PC: 103 GB;

Al tutto, andrà poi aggiunto il peso delladi Forza Horizon 5, già confermato in. Ovviamente, i giocatori che fruiranno del racing game grazie al Cloud gaming, non dovranno preoccuparsi di questo specifico aspetto.In chiusura, ricordiamo che Forza Horizon 5 sarà ovviamente parte delle novitàdi novembre 2021, con l'esclusiva Microsoft accessibile agli abbonati senza alcun costo aggiuntivo sin dal momento del debutto.