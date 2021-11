Forza Horizon 5: scoperto un nuovo trucco per ottenere soldi infiniti e auto

Sembra proprio che ai giocatori di Forza Horizon 5 piaccia scovare ogni tipo di mezzuccio utile per sbloccare senza particolari sforzi sia auto di lusso che crediti.

A poche ore dalla pubblicazione da parte di Playground Games di un fix che sistema il glitch grazie al quale molti accumulavano crediti restando inattivi, ecco che spunta online un'altra tecnica. L'ultima trovata dei giocatori di Forza Horizon 5 consiste nello sbloccare alcune ricompense legate ad un'auto, venderla e infine riacquistarla per ottenere nuovamente gli stessi premi. Ciascuna auto dell'esclusiva Microsoft permette infatti al giocatore di ottenere punti esperienza che possono essere spesi in un'apposita schermata per ottenere vari tipi di ricompensa, tra i quali spiccano i preziosissimi ticket per la ruota della fortuna. Questo significa che, sfruttando questa tecnica con automobili del valore di 25.000 Crediti, la spesa verrà abbondantemente ammortizzata grazie ai premi che si possono ricevere con le loot box, il cui contenuto potrebbe valere molto di più. Resta ora da capire se il team di sviluppo deciderà o meno di correre ai ripari, magari impedendo agli utenti di ottenere due volte la stessa ricompensa su un'auto.

