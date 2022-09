Forza Horizon 5, la serie compie 10 anni: l'Anniversary Update arriva a ottobre

Dopo l'aggiunta del doppiaggio italiano in Forza Horizon 5, è tempo di ulteriori novità per l'apprezzato racing game di casa Microsoft, pronto a festeggiare il decimo anniversario di Forza Horizon.

Per l'occasione, il team di Playground Games annuncia l'imminente debutto di uno speciale Anniversary Update. Presentato con il teaser trailer che potete trovare in apertura a questa news, l'aggiornamento sarà reso disponibile gratuitamente a partire dal prossimo martedì 11 ottobre 2022. Con la patch, la software house inaugurerà i festeggiamenti per il decimo anniversario della serie, destinati a protrarsi per quattro settimane, con tante sfide e contenuti speciali.

L'Anniversary Update di Forza Horizon 5 darà il via alle danze con una nuova Horizon Story, volta a raccontare le origini della saga di Forza Horizon, esordita su hardware Xbox nel lontano 2012. I giocatori del racing game potranno inoltre affiancare ai propri viaggi una nuova selezione di musiche, mentre gli amanti delle competizioni potranno festeggiare l'anniversario con il ritorno della modalità Midnight Battles.



Maggiori dettagli sui festeggiamenti e l'update saranno condivise da Playground Games nel corso dei prossimi giorni. Nell'attesa, vi invitiamo a recuperare il riassunto di tutti gli annunci Xbox al Tokyo Game Show 2022, con tanti nuovi titoli in arrivo nel catalogo Xbox Game Pass.