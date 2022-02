Forza Horizon 5 Series 4: arrivano la World Cup e nuovi bolidi

Playground Games ha annunciato l'arrivo di un nuovo aggiornamento per Forza Horizon 5, disponibile per il download da giovedì 3 febbraio. L'update introduce la Series 4, nuove sfide auto extra, un corposo update gratis per tutti.

Il 3 febbraio prende il via la Horizon World Cup, competizione globale che mette i giocatori alla guida delle auto di vari paesi tra cui Italia, Giappone, Francia, Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti, i giocatori possono partecipare in gruppo e guadagnare punti per la propria nazione completando gli eventi della nuova playlist. Alla fine della Series 4 tutti i partecipanti riceveranno una ricompensa, tra cui alcune auto di produzione cinese per festeggiare il Calendario Lunare.

2012 Porsche 911 GT3 RS 4.0

2013 Wuling Sunshine S

2015 MG MG3

2016 NIO EP9

La Series 4 di Forza Horizon 5 porta però in dote anche nuove auto per il Car Pass:

1992 Mazda 323 GT-R

2005 MG XPower SV-R

2010 Porsche 911 Sport Classic

2021 Volkswagen Golf R

Oltre a risolvere bug e problemi tecnici, l'aggiornamento del 3 febbraio aggiunge anche il supporto per la lingua cinese, Forza Horizon 5 è il gioco più venduto della serie in Cina e Microsoft ha deciso di aggiungere testi e audio in cinese semplificato, localizzando così il gioco per il pubblico asiatico.