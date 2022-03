Forza Horizon 5, al via la Series 6: nuova storia, un'auto inedita e tanto altro

Con l'ultima patch di Forza Horizon 5 i ragazzi di Playgrpund Games hanno ufficialmente dato il via alla Series 6, il cui rollout è avvenuto su Xbox, Windows e Steam nelle scorse ore. Oltre ad una serie di bilanciamenti al gameplay, la nuova stagione ha portato con sé anche tantissimi nuovi contenuti.

Il piatto più prelibato della Series 6 di Forza Horizon 5 è sicuramente la nuova Horizon Story Drift Club Mexico, composta da sei capitoli da affrontare con delle auto opportunamente preparate per le derapate. Il completamento dell'intera serie garantisce un'automobile nuova di zecca, la Ford Mustang Mach-E 1400 del 2021, un bolide dotato di una batteria da 56,8 kilowatt/ora e sei motori elettrici in grado di generare 1400 cavalli, oltre che in grado di passare in ogni momento dalla trazione RWD a AWD, e viceversa.

Le novità non si fermano qui, dal momento che nella loro lista i ragazzi di Playground Games citano anche nuove funzioni per Horizon Open, come la possibilità di creare gare personalizzate in base a PI Class e Race Type, un nuovo sistema di progressione per Horizon Open con tanto di classifiche e basge da sbloccare, nuove regole per EventLab e una rinfrescata alle playlist con tanti premi in palio, tra cui vestiti, clacson e quattro automobili: 2012 Ascari KZ1R, 2021 McLaren 765LT Coupe, 2018 ATS GT e 2014 McLaren 650S Spider. Solo su Xbox Series X|S e PC, inoltre, è stata migliorata la visibilità del terreno ad alta quota.