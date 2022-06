Forza Horizon 5 Series 9: storie Co-Op, 4 auto e TAA su PC con l'update gratis

Manca ancora un mese al lancio del DLC delle Hot Wheels per Forza Horizon 5, per fortuna l'attesa verrà resa più dolce dall'Update Series 9, disponibile gratuitamente per tutti i giocatori a partire da martedì 21 giugno.

Sono diverse le novità in arrivo, sia tecniche che contenutistiche. Innanzitutto, i giocatori PC potranno approfittare del supporto al Temporal Anti-Aliasing, una tecnica che stavano richiedendo a gran voce fin dal lancio del gioco, arrivato sul mercato solamente con il vetusto MSAA. A trarne maggiormente beneficio sarà senz'altro la copiosa vegetazione messicana, che diventerà ancor più bella da vedere. Il TAA sarà accoppiato con un comodo regolatore della nitidezza, lasciandovi quindi la libertà di regolarne l'intensità. In cima a questa notizia potete trovare un filmato che mostra i benefici apportati dalla tecnica.

Passando ai contenuti veri e propri, segnaliamo l'introduzione del supporto alla cooperativa per le Forza Horizon 5 Stories. Queste attività potranno essere affrontate da sei giocatori in contemporanea, con il punteggio massimo che verrà assegnato a tutti i partecipanti alla sessione. Dunque, anche se uno o più giocatori non completeranno gli obiettivi richiesti, l'Horizon Stories verrà marcata come superata per tutti quanti.

In vista della pubblicazione del DLC Hot Wheels, nelle prossime settimane Playground Games metterà inoltre a disposizione una serie di automobili a tema:

2018 Hot Wheels 2JetZ - Guadagna 20 PTS durante la Summer "Wet" Season nella Playlist del Festival Series 9 dal 23 al 29 giugno;

- Guadagna 20 PTS durante la Summer "Wet" Season nella Playlist del Festival Series 9 dal 23 al 29 giugno; 1957 Hot Wheels Nash Metropolitan Custom - Guadagna 20 PTS durante la Spring "Hot" Season nella Playlist del Festival Series 9 dal 14 al 20 lugio;

- Guadagna 20 PTS durante la Spring "Hot" Season nella Playlist del Festival Series 9 dal 14 al 20 lugio; 1968 Plymouth Barracuda Formula-S - Guadagna 20 PTS durante l'Autumn "Storm" Season nella Playlist del Festival Series 9 dal 30 giugno al 6 luglio;

- Guadagna 20 PTS durante l'Autumn "Storm" Season nella Playlist del Festival Series 9 dal 30 giugno al 6 luglio; 1970 Dodge Coronet Super Bee - Guadagna 20 PTS durante la Winter "Dry" Season nella Playlist del Festival Series 9 dal 7 al 13 luglio.

Trovate maggiori dettagli sul Series 9 Update a questo indirizzo