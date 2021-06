Forza Horizon 5 sfreccerà a 4K e 30fps, ray tracing solo in modalità Forzavista

La presentazione di Forza Horizon 5 è stato uno dei punti principali dell'Xbox & Bethesda Showcase dell'E3 2021. Il nuovo e già attesissimo gioco di corse firmato Playground Games accenderà i motori su PC, Xbox Series X/S e Xbox One a partire dal prossimo 9 novembre.

Oltre al gameplay, ad impressionare è stata anche la realizzazione tecnica del gioco che già solo dalle immagini appare superlativa, valorizzando il mondo di gioco ambientato in Messico. A tal proposito arriva la conferma definitiva che Forza Horizon 5 su Xbox Series X girerà con risoluzione 4K e frame-rate stabile sui 30fps, con la possibilità di spingere le performance fino a 60fps; la Series S invece offrirà 1080p e sempre 30fps fissi. Per quanto riguarda il ray tracing è confermato invece che sarà possibile abilitarlo soltanto nella modalità Forzavista che ci consente di poter visualizzare nel dettaglio ciascuna vettura del gioco in totale libertà. Seppur solo in questo caso, l'implementazione del ray tracing renderà ancora più affascinante e spettacolare girovagare per le vetrine di Forzavista, ammirando ogni automobile al massimo del suo splendore.

Forza Horizon 5 offrirà una grafica iper realistica e il meteo dinamico, promettendo di rivelarsi una delle produzioni visivamente più impressionanti dell'anno. Se non vedete l'ora di metterci le mani sopra, potrebbero interessarvi anche i dettagli sulle edizioni Standard, Deluxe e Premium di Forza Horizon 5.