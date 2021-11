Forza Horizon 5 sfreccia con il controller in Limited Edition: un arcobaleno su PC e Xbox

Con Forza Horizon 5 disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X|S e Xbox Game Pass, gli amanti del racing game possono aggiungere alla propria lista dei desideri natalizia il nuovo speciale controller dedicato.

Presentato ufficialmente con il video unboxing che trovate in apertura a questa news, il controller wireless Xbox in Limited Edition a tema Forza Horizon 5 è ora disponibile per l'acquisto. Caratterizzato da uno sgargiante arcobaleno di colori, che rimandano ai festival che animano il Messico del racing game, il pad è personalizzato in ogni sua componente, in modo tale da distinguersi per la propria peculiarità. In particolare, è possibile notare la trasparenza che caratterizza parte della scocca, accanto all'inclusione del logo di Forza Horizon 5 sul retro e l'utilizzo di materiale simile ai volanti per aumentare l'aderenza delle impugnature e dei dorsali.



Già disponibile per l'acquisto, il controller Xbox a tema Forza Horizon 5 è proposto da Microsoft al prezzo di 69,99 euro. Con la Limited Edition del pad, i giocatori avranno accesso anche ad alcuni piccoli contenuti esclusivi per il gioco, inclusi un'auto dell'edizione Forza, oggetti estetici ed emote di vittoria. Per osservare ogni dettaglio del nuovo controller Xbox, potete sfruttare le immagini disponibili in calce a questa news: cosa ve ne pare?



