Forza Horizon 5 sfreccia verso la prova tecnica: il confronto tra PC e Xbox

Forza Horizon 5 promette di rivelarsi uno dei titoli più caldi di tutto il 2021. Come testimoniato dalla nostra recensione di Forza Horizon 5, Playground Games è stata capace di elevare ulteriormente l'asticella qualitativa della sua amatissima serie che tanti successi ha già riscosso su Xbox e PC.

L'opera non eccelle soltanto sul fronte ludico, ma impressiona anche su quello tecnico. Un video confronto realizzato dal noto canale Youtube ElAnalistaDeBits, che paragona le versioni PC, Xbox Series X/S e Xbox One del nuovo racing game in forza a Microsoft. L'edizione PC è stata fatta girare con tutte le impostazioni al massimo usando una RTX 3080, risultando eccezionale in termini tecnici per la cura riposta in ombreggiature, illuminazione e dettagli. Su Xbox Series X la modalità Prestazioni punta ai 2160p/60fps risulta avere una qualità leggermente inferiore in termini di ombre, riflessi ed occlusione ambientale, mentre in modalità Qualità raggiunge risultati analoghi all'edizione PC puntando sui 2160p/30fps.

Xbox Series S, invece, ha Prestazioni pari a 1080p/60fps ma presenta alcune differenze in termini di textures rispetto alla controparte maggiore, risultando meno dettagliata. In Qualità, invece, raggiunge i 1440p/30fps. Passando invece alla vecchia generazione, su Xbox One X si toccano i 2160p/30fps con riflessi un po' meno curati rispetto al sistema next-gen, mentre sulla Xbox One standard non si va oltre i 1080p/30fps. Dal confronto emerge che in tutte le edizioni e relative modalità il frame-rate si mantiene perfettamente stabile senza nessun tipo di incertezza. Infine, su Xbox One si notano caricamenti più lunghi e con un maggior numero di schermate.

Ricordiamo inoltre come giocare in anticipo Forza Horizon 5 se non volete aspettare fino al 9 novembre 2021, data ufficiale del nuovo titolo di corse Microsoft..