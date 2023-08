Forza Horizon 5 sfreccia verso un nuovo record: oltre 32 milioni di giocatori

Dopo aver ampliato il parco macchine del racing game con l'aggiornamento di agosto di Forza Horizon 5, il team di Playground Games può festeggiare il raggiungimento di un nuovo traguardo.

La produzione degli Xbox Games Studios ha infatti superato un importante record, con una community in costante crescita su PC e console. Gli ultimi dati riportati in-game indicano in particolare che il numero di piloti scesi in pista in Forza Horizon 5 ha raggiunto un nuovo picco, con oltre 32 milioni di giocatori che hanno impugnato il volante dal lancio del titolo a oggi.

Un risultato incoraggiante per i team verdecrociati, soprattutto in vista dell'imminente debutto di una ulteriore esclusiva motoristica. Ricordiamo infatti che la data di uscita di Forza Motorsport è ormai vicina, con il racing game in arrivo su Xbox Series X|S e PC a partire dal prossimo 10 ottobre 2023. In vista del debutto - al day one anche su Xbox Game Pass - il gioco tornerà a mostrarsi in azione molto presto. Forza Motorsport è infatti incluso nel programma Xbox per la Gamescom 2023.



La fiera videoludica europea prenderà il via il prossimo 23 agosto in quel di Colonia e si protrarrà sino al successivo 27 agosto. Tra Starfield e Forza Motorsport, chissà che non arrivino anche novità sul supporto post lancio a Forza Horizon 5.