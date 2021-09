Forza Horizon 5 sfreccia in video al TGS: sarà 'il punto più alto della serie'

Dopo aver presentato tutti i dettagli sulle potenzialità offerte dal multiplayer di Forza Horizon 5, il team di Playground Games è tornato a presentarsi al pubblico con interessanti informazioni.

Durante l'evento streaming organizzato da Microsoft in occasione del Tokyo Game Show 2021, la software house ha infatti offerto alcuni aggiornamenti sul racing game. Sullo sfondo di alcune sequenze di gameplay tratte da Forza Horizon 5, gli sviluppatori hanno ribadito l'ambiziosa portata del nuovo capitolo della serie automobilistica. Portando l'IP tra gli scenari del Messico, gli autori mirano a dare forma al "punto più alto della serie Forza Horizon", per un open world particolarmente ricco ed ispirato.

Nel corso del breve intervento, Playground Games ha inoltre ribadito l'ingresso di Forza Horizon 5 al Day One nel catalogo Xbox Game Pass. La software house ha inoltre garantito performance ottime per il racing game su PC. A tal proposito, il team ha peraltro invitato i giocatori attivi sulla piattaforma ad attendere notizie sui requisiti hardware completi per Forza Horizon 5. Per il momento, sono stati resi disponibili i requisiti minimi PC del titolo, che vi riportiamo di seguito:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 version 15063.0 or higher

Processore: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz OR Intel i5 750 @ 2.67Ghz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVidia GTX 760 OR AMD RX 460

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 80 GB di spazio disponibile

Le oltre 400 auto di Forza Horizon 5 sfrecceranno in Messico a partire dal prossimo