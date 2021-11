Forza Horizon 5: Shuhei Yoshida di Sony ci giocherà e si complimenta con Phil Spencer

Come testimoniato anche dalla nostra recensione di Forza Horizon 5, il nuovo capitolo della serie automobilistica di Playground Games sta rispettando completamente le aspettative della viglia, dimostrandosi un prodotto di qualità eccezionale capace di elevare ulteriormente il suo franchise di appartenenza.

Non è un caso quindi che Forza Horizon 5 abbia la media voto più alta del 2021, con un attuale 91 su Metacritic. I grandi risultati ottenuti sin qui hanno spinto Shuhei Yoshida, ex presidente dei PlayStation Studios oggi a capo della divisione PlayStation Indies, a congratularsi con il responsabile della divisione Xbox, Phil Spencer, per il lancio del gioco. "Congratulazioni per il lancio, mi divertirà ad esplorare il Messico giocando", è il commento di Yoshida sul nuovo Forza Horizon. Non è mancata la replica di Spencer, che augura al collega di divertirsi con l'ultimo lavoro di Playground Games.

Non è la prima volta che le figure di spicco in forza a Sony e Microsoft si scambiano complimenti per i reciproci successi, che si tratti del lancio di una nuova console o di un'esclusiva di punta, oppure di altri importanti risultati legati ai propri business. Una competizione sana e costruttiva che può essere d'aiuto ad entrambe le parti per migliorare sempre di più la propria offerta ludica e di servizi agli appassionati.