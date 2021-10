Forza Horizon 5: la soundtrack delle stazioni radio al centro del nuovo streaming

Gli sviluppatori di Playground Games dedicano il decimo e ultimo appuntamento in streaming di Forza Horizon 5 alla soundtrack e alle stazioni radio che avremo modo di ascoltare immergendoci nelle atmosfere del kolossal arcade racing in arrivo su PC, Xbox One e Series X/S.

L'evento "Let's Go!" organizzato dagli autori inglesi ha permesso a tutti gli appassionati di sfogliare la lista completa dei gruppi e dei cantanti che ascolteremo sintonizzandoci sulle fittizie stazioni radio di Forza Horizon 5.

Come facilmente prevedibile, all'interno della soundtrack ufficiale della nuova esclusiva Microsoft verrà dato ampio spazio agli artisti del Messico e alle sonorità che contraddistinguono la scena musicale del Paese centroamericano.

In base ai propri gusti, gli utenti potranno scegliere tra una rosa di sei stazioni radio, con decine di brani da ascoltare liberamente sia nelle gare principali che nell'esplorazione free roaming dell'enorme mappa del Messico, come pure nelle attività multiplayer. In calce alla notizia trovate le infografiche condivise da Playground con i gruppi che andranno ad arricchire la tracklist delle stazioni radio Block Party, Pulse, Hospital, Eterna, Bass Arena e XS.

Prima di lasciarvi alla registrazione dell'ultimo streaming e alla galleria immagini con le infografiche sulle radio, vi ricordiamo che Forza Horizon 5 sarà disponibile dal 9 novembre su PC e console Xbox, con approdo immediato nella ludoteca digitale dei titoli fruibili "gratuitamente" dagli abbonati a Xbox Game Pass.