Forza Horizon 5: quale sarà la soundtrack? Lo svelerà il prossimo streaming

Dopo aver aperto una finestra sulla dimensione open world di Forza Horizon 5 con le nuove immagini 4K, i ragazzi di Playground Games fissano la data del prossimo evento in streaming: l'evento farà da sfondo al reveal della soundtrack e ad ulteriori sorprese non ancora svelate.

L'appuntamento con il prossimo streaming di Forza Horizon 5 è fissato per le ore 19:00 italiane di lunedì 18 ottobre e, come di consueto, lo seguiremo per fornirvi tutti gli approfondimenti sui temi trattati, a cominciare ovviamente dalla lista delle canzoni che ascolteremo saltando tra le stazioni radio fittizie del racing game targato Microsoft. L'ultimo streaming tenuto dagli sviluppatori inglesi ha descritto le Storie della Campagna e confermato la presenza della DeLorean DMC-12, la mitica auto di Ritorno al Futuro.

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Playground, vi ricordiamo che Forza Horizon 5 sarà disponibile dal 9 novembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, "gratis" dal lancio su Xbox Game Pass per chi vi è abbonato. Qualora ve lo foste perso, qui trovate lo speciale su Forza Horizon 5 alla prova tra le assolate strade del Messico, con tanti dettagli sui contenuti dell'esclusiva Microsoft e sulle ambizioni che ne hanno accompagnato lo sviluppo.