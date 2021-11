Forza Horizon 5: a spasso per il Messico in ben due ore di gameplay

Tutti coloro che hanno acquistato la Premium Edition di Forza Horizon 5 possono già scorrazzare per il Messico grazie all'Accesso Anticipato esclusivo, pertanto i nostri redattori ne hanno subito approfittato per giocarci in diretta sul canale Twitch di Everyeye.

Durante una trasmissione andata in onda nella giornata di ieri, Alessandro Bruni è andato a spasso per il gigantesco open world del gioco portandoci alla scoperta dei panorami messicani, delle numerose automobili facenti parte del parco veicoli e mostrando le differenti meccaniche della produzione di Playground Games. Ben due ore di gameplay impreziosite dal commento di Giuseppe Carrabba, che ha colto l'occasione per spiegare i motivi che l'hanno spinto ad assegnare un sontuoso 9,5 nella sua recensione di Forza Horizon 5.

