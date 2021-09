Forza Horizon 5 è uno spasso in multiplayer! Tutti i dettagli dal nuovo streaming

Come da programma, i ragazzi di Playground Games hanno tenuto un nuovo streaming di Forza Horizon 5 dedicato al multiplayer, fornendo così tanti dettagli sulle sorprese che caratterizzeranno l'esperienza cooperativa e competitiva del kolossal racing in arrivo su PC e console Xbox.

Nel corso dell'evento in streaming, gli esponenti della casa di sviluppo britannica interna agli Xbox Game Studios hanno mostrato delle scene di gameplay inedite di Forza Horizon 5, accompagnandole con numerose informazioni sulle funzionalità multiplayer.

A detta del team di Playground, all'interno di FH5 ritroveremo tutti i contenuti del comparto online del capitolo precedente, ma in una versione ampliata da elementi ludici e contenutistici come i Kudos, il sistema deputato a gestire la comunicazione tra gli utenti.

Attraverso i Kudos, i giocatori potranno donare e ricevere punti esperienza interagendo con gli altri esploratori dell'enorme mappa del Messico di Forza Horizon 5 in modi sempre diversi, ad esempio condividendo degli indizi sulla posizione di una carrozzeria rara o semplicemente ringraziando gli interlocutori. Sempre attraverso i Kudos passeranno anche le comunicazioni di chi vorrà organizzare gare di velocità o attività speciali da completare sia in cooperativa che in multiplayer competitivo.

Traendo spunto dall'ottima accoglienza ricevuta da Playground con l'espansione LEGO Speed Champions di Forza Horizon 4, gli sviluppatori inglesi hanno poi deciso di rifarsi al DLC per arricchire l'offerta online di FH5 con modalità, circuiti e percorsi ancora più frenetici. In chiusura dello streaming è giunta anche la conferma della possibilità, sin dal lancio, di importare dai capitoli precedenti della serie qualsiasi livrea creata con il proprio account.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo alla registrazione dello streaming di Forza Horizon 5 sul multiplayer e vi ricordiamo che l'esclusiva Microsoft è prevista in uscita per il 9 novembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, con ingresso immediato nel catalogo di Xbox Game Pass.