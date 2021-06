Forza Horizon 5: Spedizioni, Horizon Open e Arcade, dettagli sulle modalità

Annunciato all'Xbox & Bethesda Showcase dell'E3 2021 e subito finito in cima alla lista dei desideri dei giocatori Xbox e PC, Forza Horizon 5 è stato oggetto di un nuovo approfondimento nel corso di una chiacchierata tra il Principal Game Designer Mike Brown e la redazione di Eurogamer.net.

Brown ha colto l'occasione per svelare tanti dettagli sulle nuove modalità di Forza Horizon 5, a partire dalle Spedizioni, descritte come "il più grande vanto della campagna". Le Spedizioni esperienze estremamente curate che spingeranno i giocatori "ad esplorare dei luoghi che probabilmente non hanno mai visto". Ad assegnarle sarà un personaggio di nome Ramiro, o Rami, un messicano profondamente amante della sua terra. "È estremamente felice dell'arrivo del Festival Horizon in Messico, per cui vi mostrerà tutte le cose fantastiche che ci sono da vedere". Tra gli scenari delle Spedizioni figureranno tempeste tropicali e delle corse a rotta di collo su un vulcano in attività: "Tutte queste cose possono accadere anche nel free roaming in maniera naturale, mentre esplorate, ma in questo modo potremo presentarvele in maniera più curata".

Anche il multiplayer riceverà un rinfrescata. Si chiamerà Horizon Open e sarà "meno stressante, più inclusivo e più accessibile" delle Avventure Classificate di Forza Horizon 4, "nelle quali vincere era super importante". Secondo Brown, nel quarto capitolo i giocatori non si godevano la corsa poiché il loro obiettivo era solo quello di vincere, e si arrabbiavano quando non ci riuscivano. "Per questo motivo stiamo cercando di effettuare un bilanciamento", ha aggiunto. "Vincere sarà ancora l'obiettivo, ovviamente, ma non significherà tutto. Stiamo cercando di creare un'esperienza più accogliente e coinvolgente ma priva, speriamo, delle frustrazioni di Forza Horizon 4".

Cambiamenti anche per il Forzathon Live, sostituito da Horizon Arcade: in Forza Horizon 5 non ci sarà solamente un evento pubblico ogni ora, bensì degli eventi pubblici continuamente attivi e comprendenti tutte le 12 modalità messe a punto da Playground Games.

Nel recente Xbox Games Showcase Extended, Mike Brown ci ha anche parlato del vastissimo e variegato open world di Forza Horizon 5. L'uscita del gioco è fissata per il 9 novembre 2021 su PC Windows 10, Xbox One e Xbox Series X|S, con tanto di pubblicazione immediata in Game Pass.