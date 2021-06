Forza Horizon 5 in Standard, Deluxe e Premium Edition: prezzi e contenuti

Subito dopo lo scoppiettante annuncio di Forza Horizon 5, Microsoft e Playground Games hanno dato il via ai preordini su Microsoft Store, svelando al contempo i prezzi e i contenuti di tutte le edizioni del gioco più vasto e ricco dell'intera saga.

Forza Horizon 5 sarà venduta in tre differenti edizioni: Standard, Deluxe e Premium. L'edizione Standard è venduta al prezzo di 59,99 euro, e come tutti i giochi Xbox Game Studios verrà messa a disposizione nel Game Pass immediatamente al day-one, fissato per il 9 novembre. La Deluxe e la Premium Edition costano, rispettivamente, 89,99 euro e 99,99 euro, e offrono tanti contenuti aggiuntivi. Scopriamoli assieme!

Standard Edition (59,99 euro)

Gioco base Forza Horizon 5 (incluso anche in Xbox Game Pass fin dal day-one).

Deluxe Edition (89,99 euro)

Gioco base Forza Horizon 5 ;

; Pacchetto auto: offre 34 auto nuove (consegnate a cadenza settimanale), più altre 8 veicoli Formula Drift per iniziare alla grande).

Premium Edition (99,99 euro)

Gioco base Forza Horizon 5 ;

; Pacchetto auto (come sopra);

(come sopra); Pacchetto di benvenuto : 5 auto speciali già complete di messa a punto, 1 casa del giocatore, 1 voucher per acquistare una qualsiasi auto disponibile dall'autosalone del gioco e 3 voucher per l'acquisto di qualsiasi capo di abbigliamento comune o raro;

: 5 auto speciali già complete di messa a punto, 1 casa del giocatore, 1 voucher per acquistare una qualsiasi auto disponibile dall'autosalone del gioco e 3 voucher per l'acquisto di qualsiasi capo di abbigliamento comune o raro; Abbonamento VIP : gli abbonati VIP riceveranno 3 auto esclusive in Edizione Forza, la corona da VIP, oggetti decorativi, emote, clacson, una casa del giocatore gratuita, il doppio di crediti come ricompensa di gara, un giro settimanale bonus della Super ruota della fortuna e tanto;

: gli abbonati VIP riceveranno 3 auto esclusive in Edizione Forza, la corona da VIP, oggetti decorativi, emote, clacson, una casa del giocatore gratuita, il doppio di crediti come ricompensa di gara, un giro settimanale bonus della Super ruota della fortuna e tanto; Espansione uno : una nuova località, nuovi veicoli e nuovi elementi di gioco;

: una nuova località, nuovi veicoli e nuovi elementi di gioco; Espansione due: una nuova località, nuovi veicoli e nuovi elementi di gioco.

Potete trovare maggiori dettagli sul Microsoft Store . Forza Horizon 5, ricordiamo, uscirà il 9 novembre su Xbox One, Xbox Series X|S e PC Windows 10, trasportando i giocatori incon deserti brulicanti di vita, giungle lussureggianti, città storiche, rovine nascoste, spiagge incontaminate, vasti canyon e un imponente vulcano ricoperto di neve., che cambieranno il volto dell'open world a cadenza settimanale, e non mancheranno neppure condizioni climatiche avverse, come tempeste di sabbia e intense tempeste tropicali.