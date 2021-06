Forza Horizon 5: Steam svela i requisiti minimi PC del kolossal racing di Microsoft

Mentre in rete prosegue il dibattito sulla grafica iper realistica del video d'annuncio di Forza Horizon 5, la pagina Steam del kolossal racing di Microsoft viene aggiornata per accogliere la scheda ufficiale con i Requisiti Minimi richiesti per giocare al prossimo, attesissimo arcade racing di Playground Games su PC.

Come possiamo intuire scorrendo l'elenco delle specifiche minime, Forza Horizon 5 promette di essere un titolo alla portata di un'ampia fetta di appassionati di PC gaming, a patto ovviamente di scendere a compromessi con il livello di dettaglio grafico e con la risoluzione per poter ottenere un framerate stabile.

Dietro alle relativamente modeste richieste hardware di Forza Horizon 5 potrebbe celarsi lo sforzo profuso da Microsoft per sviluppare in crossgen un titolo destinato ad arrivare anche su Xbox One. Non sappiamo, inoltre, se e quali migliorie ulteriori potrebbe ottenere a livello prestazionale la prossima fatica a mondo aperto di Playground Games in funzione dell'imminente arrivo di AMD FidelityFX Super Resolution e dei costanti progressi compiuti da NVIDIA con l'analoga tecnologia del DLSS. Ad ogni modo, eccovi la scheda con le specifiche minime di Forza Horizon 5 segnalate dalla pagina Steam del titolo:

Sistema operativo : Windows 10 versione 15063.0 o superiore

: Windows 10 versione 15063.0 o superiore CPU : Intel i3-4170 a 3.7Ghz / Intel i5 750 a 2.67Ghz

: Intel i3-4170 a 3.7Ghz / Intel i5 750 a 2.67Ghz Memoria RAM : 8 GB

: 8 GB GPU : NVIDIA 650TI / AMD R7 250x

: NVIDIA 650TI / AMD R7 250x Hard Disk : 80GB di spazio su disco

: 80GB di spazio su disco DirectX : Versione 12

: Versione 12 Rete: Connessione Internet a banda larga

Il lancio di Forza Horizon 5 è previsto per il 9 novembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Per saperne di più sul nuovo arcade racing di Playground Games, il nostro consiglio non può che essere quello di leggere questo speciale sulle corse mozzafiato di Forza Horizon 5.