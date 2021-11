Forza Horizon 5, strade affollate in Messico: già 40.000 giocatori in contemporanea su PC!

L'attesissimo lancio di Forza Horizon 5 ha finalmente avuto luogo, con il Day One del racing game che sta riscuotendo uno straordinario successo in casa Microsoft.

Dopo gli straordinari numeri raggiunti dall'Early Access del titolo - di cui hanno usufruito oltre un milione di giocatori -, anche le prime ore di disponibilità della produzione infondono ampio ottimismo nel team di Playground Games. Al momento, infatti, i database di SteamDB riportano alcuni interessanti statistiche relative alle performance di Forza Horizon 5 sui lidi di Steam.

Secondo quanto riportato dal portale, in particolare, le strade del Messico potrebbero al momento contare su ben 42.743 giocatori attivi contemporaneamente. Un valore di assoluto rispetto, che sembra presagire una caldissima accoglienza da parte del pubblico per il nuovo capitolo della serie che fonde avventura e passione per le quattro ruote. L'istantanea proposta da SteamDB rappresenta ovviamente solamente una quota della community in viaggio in Forza Horizon 5. Oltre che su Steam, la produzione di Playground Games è infatti disponibile su Windows Store, Xbox One e Xbox Series X|S, con possibilità di fruizione anche tramite abbonamento a Xbox Game Pass.



Per i giocatori che desiderano rinunciare al controller, ricordiamo che è già disponibile l'elenco ufficiale di tutti i volanti compatibili con Forza Horizon 5.