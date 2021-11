Forza Horizon 5 supera gli 8 milioni di giocatori in meno di una settimana

Le classifiche multiplayer non mentono: con un ritmo da fuoriclasse, Forza Horizon 5 ha guadagnato in appena due giorni altri due milioni di videogiocatori, che portano il totale di piloti virtuali ad una strabiliante cifra di 8 milioni

Forza Horizon 5 ha stregato i videogiocatori ancor prima del lancio ufficiale: la scorsa settimana c'erano già un milione di videogiocatori in accesso anticipato, un benefit offerto in esclusiva agli acquirenti della Premium Edition. Dopo il debutto del 9 novembre il numero di utenti ha continuato a salire senza dare segni di cedimento: al day one erano già 4,5 milioni (miglior lancio di sempre per un gioco Xbox Game Studios), il 12 novembre sono diventati 6 milioni e oggi siamo a 8 milioni. Nella cifra sono compresi i giocatori di tutte le piattaforme, sia coloro che lo hanno acquistato in formato digitale o fisico, sia quelli che ci stanno giocando grazie ad Xbox Game Pass.

Fin dove si spingerà l'ennesimo, eccezionale lavoro di Playground Games? Non lo sappiamo, ma il futuro sarà indubbiamente roseo. Su Steam, dove ha battuto i numeri di lancio di Age of Empires 4 e Microsoft Flight Simulator, si trova stabilmente nella Top 10 dei titoli più venduti. Se per qualche motivo avete ancora dubbi sul gioco, fugateli tutti leggendo la nostra recensione di Forza Horizon 5.