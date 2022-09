Forza Horizon 5 potrebbe supportare presto il DLSS, stando ad un grafico NVIDIA

Forza Horizon 5 è tecnicamente uno dei giochi di corse più impressionanti mai realizzati fin qui, e presto l'opera firmata Playground Games potrebbe ricevere un ulteriore perfezionamento, ricevendo il supporto ufficiale alla tecnologia DLSS di NVIDIA.

A suggerirlo è NVIDIA stessa attraverso un grafico relativo alle RTX 4090, che suggerisce la possibilità che Forza Horizon 5 ed altre produzioni di alto profilo potranno raggiungere 8K e 60fps grazie alla potenza di DLSS Ultra Performance e DLSS Generation. Ciò potrebbe dunque significare che l'apprezzato racing game potrebbe riceverebbe il supporto al DLSS 3, ossia la versione più recente. Per il momento si tratta semplicemente di un grafico indicativo e non ci sono annunci ufficiali in merito, ma non è a questo punto da escludere novità in tal senso da parte degli sviluppatori o di Microsoft.

Sarebbe indubbiamente molto interessante se l'ultimo episodio di Forza Horizon supportasse una simile tecnologia, guadagnandone ulteriormente in prestazioni dopo i già notevoli risultati raggiunti finora. Ricordiamo a tal proposito che negli scorsi mesi Forza Horizon 5 su PC ha ricevuto il supporto al TAA (Temporal Anti-Aliasing), una feature richiesta a gran voce sin dal lancio.

Intanto la serie di Forza Horizon ha compiuto 10 anni e, per festeggiare, il quinto episodio si prepara a ricevere l'Anniversary Update il prossimo 11 ottobre.