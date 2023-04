Forza Horizon 5: tante migliorie e aggiunte con l'update gratis High Performance

Di ritorno dall'esperienza offerta da Sierra Nueva nel DLC Rally Adventure di Forza Horizon 5, i ragazzi di Playground Games si apprestano a espandere il già enorme perimetro ludico e contenutistico del kolossal arcade racing con High Performance, un update gratuito davvero ricco di sorprese.

Il nuovo aggiornamento di FH5 deve il suo nome alle tante migliorie, aggiunte e ottimizzazioni apportate dalla sussidiaria inglese degli Xbox Game Studios per rendere ancora più immersivo il gameplay offerto dall'esclusiva Xbox nelle gare ad alte prestazioni.

L'espansione gratuita in arrivo su PC e console Xbox porterà in dote delle supercar inedite, un nuovo circuito ovale 'permanente', venti Riconoscimenti (con annessi premi da sbloccare) e numerose sfide incentrate, come facilmente prevedibile, sulla velocità, con missioni a tempo e acrobazie speciali da completare sfrecciando a tutto gas nell'enorme mappa del Messico di Forza Horizon 5. Per quanto riguarda le sfide del nuovo Festival Horizon, ecco la lista delle auto sbloccabili completando le attività della Playlist stagionale:

2021 Porsche Mission R

2021 Audi RS 6 Avant

2019 Porsche #70 Porsche Motorsport 935

2020 Lamborghini Huracán STO

L'aggiornamento introdurrà anche tante ottimizzazioni e migliorie tra grafica, prestazioni e gameplay, con la chiusura dei bug più fastidiosi segnalati dagli appassionati. Il rollout dell'update High Performance partirà martedì 25 aprile su PC, Xbox One e Series X|S per poi concludersi giovedì 27 aprile con il lancio ufficiale di questo aggiornamento contenutistico gratuito su PC, console e Game Pass.