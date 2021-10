Forza Horizon 5: tanti nuovi dettagli sullo spettacolare racing game

A circa un mese di distanza dal suo arrivo sugli scaffali, Forza Horizon 5 è tornato in scena permettendo ai fan in attesa dell'esclusiva Microsoft di scoprire tante nuove informazioni su gameplay, auto e comparto grafico.

Come avrete notato grazie alla presenza del provato di Forza Horizon 5 a cura di Francesco Fossetti sulle pagine di Everyeye, abbiamo avuto l'opportunità di provare in maniera estesa il titolo Playground Games sulle console Microsoft di ultima generazione, potendone apprezzare tutti i dettagli. Il gioco presenta una struttura molto simile a quella del suo acclamato predecessore, al quale però aggiunge un'ambientazione messicana completamente inedita per la seria, una quantità di auto spropositata e un livello di dettaglio grafico incredibile, soprattutto se si decide di bloccare il framerate a 30 abilitando la modalità Grafica. In ogni caso è anche possibile aumentare la fluidità a discapito della bontà grafica, la quale viene sacrificata per raggiungere i 60 fotogrammi al secondo con la modalità Prestazioni.

Prima di lasciarvi al filmato con tutti i dettagli (disponibile anche sul canale YouTube di Everyeye), vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la lista degli Obiettivi Sbloccabili di Forza Horizon 5.