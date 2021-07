Forza Horizon 5: templi Maya e giungle del Messico nel nuovo video del kolossal racing

Come promesso, i ragazzi di Playground Games hanno mostrato delle scene di gioco inedite di Forza Horizon 5 in un video incentrato sulla varietà dei biomi della mappa open world del Messico.

Nella cornice mediatica dell'ultimo evento in streaming della serie "Let's Go!", gli sviluppatori inglesi degli Xbox Game Studios hanno dato modo ai patiti del genere di ammirare alcune delle regioni che faranno da sfondo all'esperienza arcade racing di Forza Horizon 5.

Il team di Playground ha così approfittato dell'occasione per dare in pasto ai fan delle nuovissime scene di gameplay ambientate nella giungla del Messico, tra templi Maya e haciendas immerse nel verde. Sempre nel corso dello streaming non sono mancati i filmati di gioco, tutti provenienti dalla versione Xbox Series X, dedicati al sistema dinamico delle stagioni, con parentesi aperte sulle gare della campagna principale e scorci della caldera del vulcano ispirato al Popocatépetl.

Il lancio di Forza Horizon 5 è previsto per il 9 novembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, con approdo immediato nel catalogo di Xbox Game Pass tanto su PC quanto su console. Mentre aspettiamo di scoprire tutte le novità sui biomi esplorabili e sulle attività da svolgere nell'Horizon Festival messicano, vi lasciamo al nuovo video (lo trovate nel link in calce alla notizia) e vi rimandiamo a questo approfondimento sulla personalizzazione estrema di Forza Horizon 5.