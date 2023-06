Forza Horizon 5 si tinge di rosa con le auto di Barbie e Ken

Dopo aver fatto da sfondo ai nuovi controller e Xbox Series S a tema Barbie, l'universo a tinte pastello del film con Margot Robbie e Ryan Gosling dedicato all'iconica bambola Mattel conquista anche Forza Horizon 5.

Come preannunciato nei giorni scorsi da Playground Games con le prime informazioni sulle novità di Forza Horizon 5 a tema Barbie, la dimensione free roaming dell'esclusiva Xbox accoglie nel proprio garage virtuale la Chevrolet Corvette EV del 1956 e il pickup GMC HUMMER EV del 2022, i due bolidi guidati nel film dagli attori Margot Robbie e Ryan Gosling.

I giocatori di Forza Horizon 5 possono perciò unirsi ai due eroi del nuovo film di Barbie e sfrecciare per le strade del Messico a bordo di questi due veicoli. Per sbloccarli, basta accedere al Message Center e aprire l'email fittizia inviata dagli sviluppatori. Una volta completata questa semplice operazione, sia la Corvette di Barbie che l'Hummer di Ken appariranno nel garage e potranno essere utilizzate in tutte le attività open world e nelle gare che non prevedono limitazioni nella tipologia di auto da guidare.

In calce alla notizia trovate le immagini delle nuove auto di Forza Horizon 5 a tema Barbie, ma prima vi invitiamo a leggere la nostra analisi di Forza Horizon 5 Rally Adventure, l'espansione che porta gli appassionati dell'arcade racer di Playground Games a correre a Sierra Nueva.