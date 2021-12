Forza Horizon 5: update di dicembre disponibile con 1.000 Forzathon Point in regalo

Sono passate appena 24 ore da quando Playground Games è intervenuta sulle pagine del sito ufficiale per delineare le aree di Forza Horizon 5 passibili di miglioramento e per ringraziare tutti i giocatori per il supporto e la comprensione che stanno dimostrando, promettendo loro anche un lauto regalo.

Gli sviluppatori inglesi si sono fatti sentire nuovamente per annunciare la disponibilità dell'aggiornamento di dicembre per Forza Horizon 5 su Xbox One, Xbox Series X|S, PC Windows 10 e Steam. Come ringraziamento nei confronti dei videogiocatori, ha inoltre accreditato 1.000 Forzathon Point a tutti quanti, utilizzabili per acquistare auto rare, clacson, vestiti, ruote della fortuna e altro ancora dal Forzathon Shop.

Numero versione | Update del 3 dicembre per Forza Horizon 5

Xbox One: 2.414.967.0

Xbox Series: 3.414.967.0

PC: 3.414.967.0

Steam: 1.414.967.0

Il nuovo aggiornamento, che pesa ben 14 GB su Xbox Series X, interviene in molteplici aree della produzione. Tanto per cominciare, Playground Games dichiara dei miglioramenti alla stabilità generale del gioco e la risoluzione di una serie di crash che potevano verificarsi durante il caricamento del capitolo 6 o rigiocando la Canyon Expedition. Numerosi accorgimenti sono stati rivolti anche e soprattutto alle modalità Multiplayer: è stato risolto un problema che causava la sparizione dei membri dei convogli e degli altri giocatori, è stato ridotto il numero di gare negli eventi Open Racing prima del cambio di auto (da 5 a 3), sono stati risolti dei problemi con l'HUD durante le gare Open Drifting e i percorsi delle Street Race sono diventati notturni; in Horizon Arcade, invece, l'obiettivo di punteggio è stato regolato per rispecchiare il numero di partecipanti ed è stata attribuita una maggiore priorità ai grandi gruppi di giocatori.

Si segnalano anche delle migliorie alla compatibilità con il volante Logitech G920 e correzioni ad alcune auto come la BMW M5 del 2018, la Toyota Supra RZ del 1998 e la Mercury Cyclone Spoiler del 1970. D'ora in avanti, inoltre, il logo della DeLorean apparirà nella sua forma corretta nella schermata della Collezione delle Automobili.

Riassumere qui tutti i cambiamenti applicati dall'aggiornamento di dicembre di Forza Horizon 5 è impossibile, pertanto vi consigliamo di consultare il changelog sul sito ufficiale del supporto per scoprire tutti i dettagli. Lo sapete che un giocatore di Forza Horizon 5 è stato bannato per 8.000 anni?