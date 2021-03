Forza Horizon 5 uscirà nel 2021? Jeff Grubb pensa proprio di sì

Da tempo si parla di un Forza Horizon 5 ambientato in Giappone, ad oggi però Microsoft non ha mai annunciato ufficialmente il gioco e non ci sono certezze riguardo l'arrivo di un nuovi episodio di Forza Horizon.

Il sempre attivissimo Jeff Grubb (che nella notte ha parlato anche di Starfield di Bethesda in uscita nel 2021) sembra confermare con una GIF pubblicata su Twitter che sì, Forza Horizon 5 uscirà nel 2021 come già ribadito in passato. A suo avviso il nuovo Forza Horizon "uscirà prima di Forza Motorsport", con quest'ultimo atteso idealmente per il 2022 e oltre il 2021 potrebbe davvero essere l'anno giusto per il quinto episodio di Forza Horizon.

Grubb sembra essere certo delle sue affermazioni ma al momento è difficile ipotizzare qualcosa di più, non è chiaro oltretutto se il nuovo Forza Horizon sarà sviluppato da Playground Games dal momento che il team sta lavorando sul nuovo Fable, mentre Turn10 come detto è impegnata sul Forza Motorsport di nuova generazione.

Come sempre la stagione estiva potrebbe sciogliere molti dubbi a riguardo, Forza Horizon 5 dovrebbe essere disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, al lancio anche su Game Pass seguendo una strategia ormai ampiamente collaudata. Restiamo in attesa di conferme o smentite.