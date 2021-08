Forza Horizon 5: visitiamo il Messico di Playground Games in 11 minuti di gameplay

Forza Horizon 5 è una delle esclusive più attese da parte dei giocatori Xbox. Il titolo automobilistico di Playground Games sembra disporre di tutte le carte in regola per alzare ulteriormente l'asticella dei simcade openworld, ed ecco che la software ci fornisce una nuova occhiata al suo promettente free roaming.

Affidandosi allo YouTuber Don Joewon Song, la software house di Microsoft ha diffuso ulteriori 11 minuti di gameplay tratti da Forza Horizon 5. Visionando il filmato in 4K che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, potete dare uno sguardo alla splendida realizzazione del Messico che potremo visitare nel corso delle nostre escursioni a bordo dei più disparati veicoli sportivi. In questo caso, le ambientazioni vengono esplorate in compagnia di una Toyota Supra 2020, di cui possiamo osservare anche le possibilità di customizzazione all'inizio del video.

Lo YouTuber ha inoltre promesso a breve la pubblicazione di un secondo filmato di gameplay in cui potremo assistere più da vicino l'aspetto competitivo e puramente corsistico del titolo in cui sarà protagonista una Mitsubishi Lancer Evo X GSR.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Forza Horizon 5 sarà disponibile a partire dal 9 novembre esclusivamente su PC Windows 10 e console Xbox Series X|S e Xbox One. Tutti gli abbonati a Xbox Game Pass potranno gustarsi il titolo al day one senza costi aggiuntivi. Per ulteriori approfondimenti sul racing game, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Forza Horizon 5.