Forza Horizon 5 già vittima del review bombing su Steam, ecco i motivi

Analizzando la pagina ufficiale Steam di Forza Horizon 5, è possibile notare come l'esclusiva Microsoft sia già caduta vittima del fastidioso fenomeno chiamato review bombing e vanti un elevato numero di valutazioni negative sul client Valve.

Si tratta della seconda volta in cui il racing game targato Playground Games subisce un trattamento simile. Forza Horizon 5 è stato colpito dal review bombing in occasione del lancio dell'Early Access poiché i giocatori non erano soddisfatti del comparto grafico e consideravano il titolo solo un costoso DLC a pagamento del quarto capitolo. La nuova ondata di recensioni negative è invece arrivata per motivazioni completamente diverse: questa volta, infatti, a scatenare la furia dei giocatori PC è stata la presenza di alcune problematiche tecniche che stanno impedendo l'avvio del gioco e in alcuni casi provocano improvvisi crash che riportano al desktop (che è anche il fenomeno più criticato nelle recensioni).

In attesa che il team di sviluppo pubblichi un aggiornamento che sistemi questi problemi